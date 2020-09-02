التقت الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” وشقيقها ومدير أعمالها ” عوض الرومي ” بالرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” مساء يوم أمس الثلاثاء في قصر الصنوبر في بيروت .

وذلك ضمن خطة لقاءات الرئيس الفرنسي مع المسئولين والفنانين اللبنانيين .

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من هذا اللقاء ظهرت بها ماجدة الرومي برفقة شقيقها عوض الذي كان يحمل باقة من الورد كعربون محبة وتقدير وهدية من ماجدة إلى ماكرون .

يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي مساء أول أمس لمنزل الفنانة اللبنانية ” فيروز ” في الرابية والتي استمرت حوالي ساعة وربع .

ومنح ماكرون خلال تلك الزيارة وسام جوقة الشرف الفرنسي للسيدة فيروز وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا .. فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية .