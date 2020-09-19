أحيا الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا على شواطئ الرأس الأبيض عبر “كروز” السعودية وقامت شركة روتانا ببثها أونلاين للجمهور.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من الحفل ظهر فيها ماجد المهندس وهو يرتدي لوك صيفي خلال الحفل الغنائي.

ومن المقرر أن يحيي ماجد المنهدس حفلا آخر يوم 23 سبتمر ضمن فعاليات احتفال اليوم الوطنى للسعودية الـ 90.









وفى وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية أن هناك 4 من نجوم الخليج سيشاركون فى حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم راشد الماجد، وأصيل أبوبكر، ورابح صقر، وماجد المهندس.