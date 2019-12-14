شاهد .. ماجد المهندس يقبل يد أصالة

انتشر على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو للفنان العراقي ” ماجد المهندس ” وهو يقبل يد الفنانة السورية ” أصالة “في اللقاء الذي جمع بينهما على هامش حفلهما في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية .

وجاء ذلك كتقديرا منه على كلام أصالة عنه وإمتنانا لما قالته من مديح في حقه .. حيث قالت أصالة : ” مجودي أنا بحبه ومن الناس اللي بحترمها كتير .. انا بحب أمزح وهو بيحب يمزح ودائما لما نشوف بعض بنمزح كتير ونضحك كتير ” .

وتابعت ” وببكي أنا على اغانيه .. ماجد من الناس اللي انا كتير بفتخر فيهن لإنه تركيبة شخصيته كتير مضبوطة مع الموهبة تبعه .. ماجد فنان لدرجة مش معقولة وتفاصيله كلها تفاصيل نضيفة ونقية وراقية ” .

وأضافت أصالة : ” ذوقه عالي وكريم النفس وحتى الأشياء البسيطة بيعملها بكل الكرم وكل الطيبة ” .

وجاء تعليق ماجد المهندس على كلام أصالة عنه قائلا : ” دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة .. وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس وهي كثيرا تشدني بأغانيها جت علي مرة بكيتها ” .