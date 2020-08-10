دخلت الفنانة اللبنانية ” مادلين طبر ” في حالة من البكاء أثناء تقديمها حلقة برنامجها ” حلوة يا دنيا ” المذاع على قناة ” TEN ” في تعليقها على الأحداث المأساوية التي شهدتها لبنان في الآونة الأخيرة بسبب انفجار مرفأ بيروت .

فقالت : ” الانفجار مكنش شئ عادي كان صعب للغاية ودمر نص بيروت .. مناطق كتير على الأرض ووكالات الانباء اعتبرت إن الانفجار ده يعتبر التاني بعد هيروشيما يعني إحنا في كارثة إسمها بيروشيما ” .

وتابعت : ” عندنا أكتر من 300 ألف بني آدم في الشارع غير المتقطعين أشلاء وقطع بيجمعوهم وغير الناس اللي ماتت تحت الأنقاض ومش قادرين نوصلهم ” .

وأشادت مادلين طبر بدور الجانب المصري ودعمه للشعب اللبناني بإرسال المساعدات والأدوية .. كما أكدت على ما كانت قد صرحت به مؤخرا وعرضها لتهديدات بأن لبنان يحتاج شخصا كالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” للنهوض بالبلاد .