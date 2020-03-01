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شاهد .. ماذا أهدت مريم حسين ل ” محمد عبده ” على مسرح الفجيرة؟

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية ” مريم حسين ” من حفل ختام فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة بدولة الإمارات الذي أحياه الفنان السعودي ” محمد عبده ” .

حيث ظهرت مريم حسين في مقطع الفيديو وهي على خشبة المسرح أمام محمد عبده وقامت بإهدائه باقة ورد وصافحته وسط صيحات وتصفيق الجمهور وتعبيرا منها عن حبها وتقديرها له .

كما نشرت مريم حسين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري مقطع الفيديو وكتبت في تعليقها عليه : ” فديت اللي يعرف يقدر الورد ” .

 

 

 

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