شاهد… ماذا ترتدي احلام في هذا الفيديو وما الذي جمعها بسما المصري؟

نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة أحلام الشامسي في نفس المكان، مما أثار دهشة الجماهير نظراً لأن النجمتين لا تجمعهما الصداقة.

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وظهرت في الفيديو الفنانة أحلام وهي تغني للفنان المصري الكبير محمد الحلو احتفالاً بعيد ميلاده، حيث سجلته سما المصري بنفسها وبكاميرا هاتفها المحمول لتنشره في شكل “ستور انستقرام”، إذ حرصت على أن تتضمنها الكاميرا في نفس المقطع مما عرضها لموجة من التعليقات المتسائلة عن سر دعوتها للحفل.

الطريف أن أحلام ظهرت في الفيديو وهي ترتدي ما يشبه الملابس المنزلية المريحة، وهو ما جعل الكثيرون يتوقعون أن تكون هي من دعت الفنانين للاحتفال بعيد ميلاد محمد الحلو، متسائلين عما إذا كانت بالفعل قد دعت أيضاً سما المصري وهل هناك صداقة بينهما، خاصة بعد أن نشرت الأخيرة الفيديو عبر حسابها على يويتوب، وكتبت في وصفها له: “كل سنة وإنت طيب يا أحن صوت في الدنيا الفنان/محمد الحلو بمناسبة عيد ميلاده… وميرسي للملكة الفنانة النجمة/ أحلام علي الاستضافة الحلوة دي.. عيد ميلاد سعيد ياملك الاحساس”.