في اول تعليق له على الصور المتداولة لزوجته ريم عودة، نفى الفنان الفلسطيني محمد عساف اي يكون لها اي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ان كل الحسابات التي تحمل اسمها مزيفة.

وتابع محمد عساف، في تصريح لبرنامج “ET بالعربي،”، ان هذه الحسابات تحتوى على الكثير من الصور التي ليست لزوجته ريم عودة.

كما وجه محمد عساف الشكر الى كل من وجه له التهنئة وشاركه في فرحته وقال “اتمنى منكم دعوات طيبة لي بالتوفيق في حياتي الزوجية والعملية”.

وكان محمد عساف قد احتفل مؤخرا بزفافه في حفل أقيم في دبي واقتصر على عدد قليل فقط من الأهل والأقارب بسبب أزمة كورونا وبحسب المعلومات المتداوله عن زوجته فإن اسمها ريم عودة، تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي فلسطينية من أم دنماركية، تعيش في دبي، ولا تعمل بالمجال الفنى.