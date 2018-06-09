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شاهد.. ماذا قال هشام طلعت مصطفى لرجب حميدة في السجن عن سوزان تميم!

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شاهد.. ماذا قال هشام طلعت مصطفى لرجب حميدة في السجن عن سوزان تميم!

كشف رجب حميدة، عضو مجلس الشعب الأسبق، تفاصيل جديدة عن قضية قتل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للفنانة سوزان تميم، مؤكدًا أن طلعت مصطفى أقسم له أثناء وجودهما في السجن بأنه ليست له علاقة بقضية قتل الفنانة سوزان تميم وأنه مظلوم وزج به في السجن من باب تصفية حسابات بسبب شركات كبرى من خارج مصر.

وأضاف خلال حواره برنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن هناك جلسة عقدت في السجن حضرها في وجود هشام طلعت مصطفى وزكريا عزمي والمرحوم جمال عبدالعزيز إمام مسجد السجن، وسألهم رجل الأعمال عن سبب وجوده في السجن وأنه بريء ولم يرتكب جريمة قتل الفنانة سوزان تميم، مضيفًا: “قال لهم: “انتوا جيتوا السجن وأنا قابلكم.. احنا في هذه الأزمة اللى محتاجة كل واحد يبرئ نفسه أمام ربنا.. قالوا له انت لسه فاكر والأيام بتعدى”.

وأوضح أن جمال عبد العزيز قال له إن الخطأ يكمن في نزع 18 ورقة من التحقيقات القادمة من الإمارات والتي تحمل براءته.

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