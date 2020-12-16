تحدثت الفنانة المصرية إلهام شاهين، لاول مرة، حول حقيقة وجود علاقة عاطفية بين محمود شاهين نجل شقيقها والفنانة هنا شيحة وذلك بعد فترة طويلة من تداول شائعات حول هذا الموضوع وظهورهما معا في اكثر من مناسبة.

واوضحت الهام شاهين، في حديث مع موقع “اليوم السابع”، أنه بالفعل هناك علاقة عاطفية تجمع الثنائي قائلة: “آه في قصة حب ولكن لسه موصلناش ان في موضوع زواج لحد الآن، لأن لو في زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم”.

يأتي ذلك بعد ظهور هنا شيحة، بصحبة محمود شاهين في أكثر من مناسبة سوياً آخرها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، وذلك أعاد خروج الشائعات حول علاقتهما العاطفية مجدداً، لتؤكد إلهام شاهين هذه العلاقة.

كلام إلهام شاهين جاء في ندوة أقامها موقع “اليوم السابع” للاحتفاء بها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الـ 42 عن فيلم “حظر تجول”.

يذكر أن محمود شاهين هو نجل الفنان أيمن شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، والذي قرر اعتزال الفن مبكرًا، عقب مشاركته فيما يقارب الـ9 أفلام، منها: “اغتيال فاتن توفيق”، و”الأخطبوط”.