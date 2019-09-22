شاهد.. ماذا نصحت رضوى الشربيني فتاة “صاحبها مسك عليها صور”؟

اجابت الاعلامية المصرية رضوى الشربييني عن سؤال احدى مشاهداتها عن فتاة وقعت في ورطة بعد ان مسك عليها صاحبها صور وبدأ يبتزها بهم.

وقالت رضوى الشربيني، خلال برنامجها “هي وبس”، ان هذه القصة بمثابة عبرة لكل البنات الذين يتكلمون مع الشباب على التليفونات عبر التطبيقات المختلفة مؤكدة ان هذه العلاقات لا يمكن اعتبارها ابدا علاقة حب.

وتابعت رضوى الشربيني قائلة “ما فيش رجل محترم يحترم بنت او ست يكون ده نوع ارتباطه بيها” واضافت “الذي ييقى عايز يحب بنت اولا عايز يشوفها علشان يشوف هي بنت حلوة او لا واذا اختبرها حتنجح في الاختبار او لا اما العلاقات الطياري لا يبقى لها سوى هدف واحد”.

اما عن الفتاة المعنية بالقصة قالت “ما فيش غير حل واحد انه نحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالي ان يعدي ده على خير ما عندناش حل ثاني لانك غلطانة”.