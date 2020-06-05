حلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة على الاعلامي هشام حداد في احدث حلقات برنامجه “راحت علينا” الذي يقدمه على قناة لنا السورية حيث تحدثت عن عدد من المواضيع الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة وجه هشام حداد سؤالا الى ماغي بوغصن عن نيتها في انجاب المزيد من الاطفال لترد عليه بالايجاب غير ان هشام لم يكتفي بهذه الاجابة بل سألها “متى؟” لترد “بركي بوكرة بعد الظهر انا بوكرة بالبت كل النهار” ليرد عليها “دقولنا خبرونا” لتجيبه ماغي ضاحكة “شو بدك تتفرج؟”.

يذكر ان ماغي بوغصن متزوجة من المنتج جمال سنان و رزقت منه بولد وبنت هما ريان ويارا.