تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” من لقائها ببرنامج ” المواجهة ” الافتراضي التي حلت ضيفة به .

وظهرت ماغي بو غصن في مقطع الفيديو وهي تدخل في نوبة من البكاء بحرقة عند حديثها عن كرهها للفراق وتأثرها برحيل أصدقائها المقربين ومن تحب من لبنان وهجرتهم إلى بلاد أخرى .

فقالت : ” أنا بكره الفراق كتير بس شخص يهاجر مش يسافر قد ما تقول بنضل على تواصل خلاص .. وأنا أصحابي كتير الانتيم اللي بحبهم كتير من زمان هاجروا ” .

وتابعت ماغي وهي تبكي : ” يعني أوقات بسافر خصوصي على أمريكا لأشوف رفيقتي نهى رفيقة الطفولة ياللي ما قدرت تتحمل ظروف البلد وسافرت حتى تقدر تعيش .. شتتونا ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقطع الفيديو الذين عبر الكثير منهم في تعليقاتهم عن تعاطفهم مع ماغي بو غصن ومع كل من يعاني مشكلة هجرة أحبائه .

https://www.instagram.com/p/CI3ZbudHCYj/