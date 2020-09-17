نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مقطع فيديو جمعها بوالدها أثناء قيادته السيارة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وسألت ماغي بو غصن والدها: “بابا اذا عطيوك مصرياتك بالبنك بتبقى بلبنان او بتهاجر؟” ليرد عليها دون تردد “لا والله ببقى بلبنان” فسألته “بتحب لبنان؟” فأجابها: “بحب لبنان بس ما بحب الحكام تبعه لأن نهبولنا مصرياتنا حق ربطة خبز ما فضل معنا”.

وعلقت ماغي بوغصن على الفيديو كاتبة: “فرخ البط عوّام..حبيبي إنت يا بابا.. إنت واللي متلك بتبقوا.. وهني بيفلّوا ”.

يذكر ان اللبنانيين لا يستطيعون الوصول الى مدخراتهم في المصارف وذلك منذ أشهر مع بداية الازمة الاقتصادة الخانقة التي تعاني منها البلاد.