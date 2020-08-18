استضاف الاعلامي اللبناني طوني فرخليفة، أمس الاثنين، الاعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح في برنامجه عبر قناة “الجديد” حيث أطلقت توقعاتها للفترة المقبلة، متحدثة عن امكانية حدوث انفجارات ووقوع حرب، قائلة أنه “لا انفراجات”.

في البداية، أ:كدت ماغي فرح ان ما تقوله علم وليس شعوذة مشيرة انها عندما تتنبأ بحدث ما لا تستطيع ان تحدد اين سيحدث والا تكون متعاونة مع جهاز ارهابي يسرب لها هذه المعلومات نافية ما تم تداوله عبر احد حسابات الفايسبوك بانها قالت انه “لن يبقى حجر على حجر في بيروت”.

وأشارت فرح إلى أن “مرحلة صعبة ستخيم على نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل 2021” ، موضحة أن “شهر أيلول سيشهد صدامات بين فئات عديدة واستنفارات، في حين أن الفترة ستكون دقيقة جداً بين تشرين الثاني وكانون الأول”.

ولفتت فرح إلى أن “هناك حرباً قد تحدث، بين شهري أيلول وتشرين الثاني، لكن مكانها غير معروف”.