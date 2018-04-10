شاهد: مايا حداد تنعت روان بن حسين بـ”غول وديناصور الموضة”.. وسهير القيسي تدافع عنها

تعرّضت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين لبعض الانتقادات في أحد البرامج عندما نعتوها بـ”غول وديناصور الموضة”. وقد لاقى هذا التعبير استياء الخليجيين كثيراً، ولم يتقبلّوا هذا الوصف عن روان بن حسين.



وقد نشرت الإعلامية العراقية سهير القيسي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقاً تدافع به عن روان بن حسين وعن الخليجيات عموماً، فقالت: “قبل أن تنتقدن الجمال الخليجي تعلّمن أولاً النقد البنّاء وعدّلي يا س أو ص من لغة جسدك ونبرة صوتك قبل الظهور على الشاشة!”.

واختتمت القيسي كلامها بسؤال: “أين المهنيّة ؟!”.