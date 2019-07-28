الصفحة الرئيسية فن شاهد.. مايا دياب بفستان غريب وجريء في سوريا!

شاهد.. مايا دياب بفستان غريب وجريء في سوريا!

بواسطة -
1 62
مايا دياب

مايا دياب

يعرف عن الفنانة اللبنانية مايا دياب إطلالاتها المختلفة والجريئة سواء ظهورها فى الحفلات أو البرامج أو المناسبات المختلفة.

وقد نشرت مايا دياب صورة لاطلالتها امس في حفل أحيته في مدينة طرطوس السورية وعلقت قائلة: “لوك من سهرة امبارح بسوريا، سوريا الأمل، الفرح والموسيقى.. اشتقت أسهر وافرح وارقص مع شعب أنا شخصيا بحبه كتير وبنبسط بس أسهر معه”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

لوك من سهرة مبارح بسوريا. سوريا الامل، الفرح والموسيقى. اشتقت اسهر وافرح وارقص مع شعب انا شخصياً بحبه كتير وبنبسط بس اسهر معه #سوريا #فرح #موسيقى #حب #مايا_دياب #MayaDiab #tartus

A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on

وقد اختارت مايا دياب ارتداء فستانا من تصميم نيكولا جبران، جاء طويلا من الخلف وقصيرا للغاية من الأمام، ولكن ليس هذا ما جعله غريبا، فجاء بتصميم Ruffles “كرانيش” غريب بعض الشيء، تبدو وكأنها مبطنة!

أما النصف العلوي من الفستان جاء أنيقا بسبب تصميم الدرابيهات، ونسقت مايا المجوهرات والمكياج بشكل أنيق ومناسب للون الفستان.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.