شاهد.. مايا دياب بفستان غريب وجريء في سوريا!

يعرف عن الفنانة اللبنانية مايا دياب إطلالاتها المختلفة والجريئة سواء ظهورها فى الحفلات أو البرامج أو المناسبات المختلفة.

وقد نشرت مايا دياب صورة لاطلالتها امس في حفل أحيته في مدينة طرطوس السورية وعلقت قائلة: “لوك من سهرة امبارح بسوريا، سوريا الأمل، الفرح والموسيقى.. اشتقت أسهر وافرح وارقص مع شعب أنا شخصيا بحبه كتير وبنبسط بس أسهر معه”.

وقد اختارت مايا دياب ارتداء فستانا من تصميم نيكولا جبران، جاء طويلا من الخلف وقصيرا للغاية من الأمام، ولكن ليس هذا ما جعله غريبا، فجاء بتصميم Ruffles “كرانيش” غريب بعض الشيء، تبدو وكأنها مبطنة!

أما النصف العلوي من الفستان جاء أنيقا بسبب تصميم الدرابيهات، ونسقت مايا المجوهرات والمكياج بشكل أنيق ومناسب للون الفستان.