شاهد.. مايا دياب بفستان غريب وجريء في سوريا!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

لوك من سهرة مبارح بسوريا. سوريا الامل، الفرح والموسيقى. اشتقت اسهر وافرح وارقص مع شعب انا شخصياً بحبه كتير وبنبسط بس اسهر معه #سوريا #فرح #موسيقى #حب #مايا_دياب #MayaDiab #tartus