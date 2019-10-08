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شاهد.. ما الذي جمع باسم يوسف ومحمد صلاح؟

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باسم يوسف ومحمد صلاح

باسم يوسف ومحمد صلاح

نشر الفنان المصري الساخر باسم يوسف مجموعة من الصور ظهر فيها برفقة النجم المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

وقد التقط يوسف صوره مع صلاح، خلال حضورهما حفل جوائز GQ Men Of The Year 2019 أو رجل العام من مجلة GQ، والتي حصل عليها صلاح.

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@mosalah !!!!!!

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وكان منظمو الحفل قد دعوا باسم يوسف لتقديم الجائزة، حيث قام يوسف بتقديم الجائزه لصلاح بطريقة كوميدية.

يذكر أن باسم يوسف قد قرر مغادرة مصر بعد صدور حكم قضائي بتغريمه 100 مليون جنيه في عام 2014، وهو مبلغ كان يساوي 15 مليون دولار حينها.

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