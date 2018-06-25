شاهد.. ما حقيقة مقاطعة عائلة كلوي كارداشيان لحفل زفافها من حبيبها؟

على الرغم من خيانته لها، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ مازالت مصرّة على مسامحة حبيبها لاعب كرة السلة الشهير ​تريستيان طومبسون​ وتأسيس أسرة معه.



وترددت أخبار في الفترة الأخيرة عن معارضة عائلة كلوي لحضور زفافها وذلك سحسب ما نشره موقع National Enquirer، حيث اكد مصدر مقرّب منها للموقع أن كلوي تنوي إقامة حفل الزفاف في أجواء صيفية.

ومن ناحية أخرى نفى موقع جوسيب كوب هذه الأخبار مشيراً إلى أنها مجرد إداعاءات وإشاعات.

ومن ناحية أخرى فاجأ مغني الراب الشهير كانييه ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شقيقة كلوي بتضمين ألبومه الجديد أغنية يتحدث فيها عن خيانة طومبسون لكلوي.