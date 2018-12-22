شاهد… ما هي هدية لجين عمران لابنتها جيلان في زفافها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات لحفل زفاف ابنة الإعلامية السعودية لجين عمران، جيلان، في البحرين.

وظهرت لجين عمران في احد هذه الفيديوهات وهي تتوجه بالكلام لابنتها وتقول: “حبيت اهديك شيء بس القيمة المادية ما لها قيمة بالنسبة لي ابغى يكون فيها جزء كبير من شعوري ولو جزء بسيط لو شعرة واحدة من شعوري اتجاهك”.

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وأضافت: “وهديتي هي أغنية.. ومشكورة الفنانة نوال الكويتية الي غنتها من قلبها وعيونها دمعت وهي بتغنيها وقالت لي إن هي حست أنها بتغنيها لابنتها حنين”.

وكان الناقد الفني المعروف باسم “كلاسي” فتح النار على لجين عمران، عقب نشرها صورًا وهي تحمل بيدها حقيبة صفراء من “هيرميس”، وصل ثمنها على حد قوله إلى 800 ألف ريال سعودي (ما يعادل 216 ألف دولار).

واستنكر كلاسي ما وصفه بـ”تباهي لجين بحقيبة يصل ثمنها إلى ثمن فيلا متوسطة في السعودية”.