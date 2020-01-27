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شاهد.. متخصص في التسوق يفجر مفاجأة بشأن مجوهرات أحلام

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مجوهرات أحلام

مجوهرات أحلام

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسنابر متخصص في التسوق يُدعى “سالم” يتحدث خلاله عن المجوهرات التي ظهرت بها الفنانة أحلام مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

وقال سالم خلال مقطع الفيديو أن الفنانة أحلام ارتدت خلال حفلها الأخير “مجوهرات مقلدة” من ماركات صينية الصنع وليست أصلية تبلغ 7 ملايين دولار كما أشيع عقب انتهاء الحفل.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عرض سالم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للفنانة أحلام من مدينة قوانزو الصينية التقطها هو خلال تواجده في المكان ذاته، مشيراً إلى أنها كانت تتسوق من المتاجر الصينية حينها مجوهرات مقلدة بمناسبة إحيائها حفل بعد تلك الجولة بأربعة أيام ارتدت خلاله أيضاً تلك القطع الصينية.

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