نشر المخرج ” مجدي الهواري ” صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من احتفاله بعيد ميلاد زوجته السابقة الفنانة ” غادل عادل ” .

وظهرت في الصورة غادل عادل وهي تضحك وأمامها قالب الحلوى وعليه شموع مضيئة مع عبارة ” عيد ميلاد سعيد غادة ” .

وكتب مجدي الهواري في تعليقه على الصورة : ” كل سنة وأنت ديماً متألقة ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بتعليقاتهم مهنئين غادة عادل بعيد ميلادها .. كما أشادوا بموقف وحديث مجدي الهواري عنها والذي قام بذلك على الرغم من إنفصالهما .

يذكر أن غادة عادل كانت قد أعلنت انفصالها عن مجدي الهواري في عام 2017 بعد زواج دام لمدة 20 عاما .