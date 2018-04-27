شاهد.. محمد أنور يحتفل بعيد ميلاد زوجته وتورتة الحفل تكشف عن حملها

احتفل الفنان المصري محمد أنور، نجم “مسرح مصر”، بعيد ميلاد زوجته، والتي تدعى “نوران”، في حفل صغير أقيم بأحد الكافيهات، حضره عدد من أصدقائهما المقربين.

الفنان المصري نشر مجموعة صور من الحفل، ظهر في أحدها مع زوجته، وأمامهما قالب تورتة مميز، حمل مجسمات لأدوات تجميلية، بالإضافة لـ “ببرونة” أطفال، وهو ما كشف عن حملها في طفلهما الأول.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم مسرح مصر، وهم الفنان علي ربيع، والفنان أوس أوس، والفنان محمد عبدالرحمن، وغيرهم.

يذكر أن محمد أنور اقد حتفل بزفافه علي نوران التركي في 13 أغسطس 2017، في حفل كبير حضره عدد كبير من نجوم الفن.