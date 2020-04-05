شاهد .. محمد إمام في صورة نادرة من طفولته برفقة والده

نشر الفنان ” محمد إمام ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة نادرة له من طفولته ظهر فيها برفقة والده الفنان ” عادل إمام ” .
واتضح من خلال تعليق محمد إمام على الصورة إنه أرسلها له أحد المعجبين به وإنها المرة الأولى التي يرى فيها هذه الصورة .
فكتب في تعليقه عليها قائلا : ” أول مرة أشوفها !! إنتوا جبتوها منين ؟ ” .
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