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شاهد .. محمد إمام في صورة نادرة من طفولته برفقة والده

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نشر الفنان ” محمد إمام ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة نادرة له من طفولته ظهر فيها برفقة والده الفنان ” عادل إمام ” .

واتضح من خلال تعليق محمد إمام على الصورة إنه أرسلها له أحد المعجبين به وإنها المرة الأولى التي يرى فيها هذه الصورة .

فكتب في تعليقه عليها قائلا : ” أول مرة أشوفها !! إنتوا جبتوها منين ؟ ” .

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أول مرة اشوفها !! انتوا جبتوها منين !؟ 🤔❤️

A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam) on

 

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