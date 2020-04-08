نشر الفنان المصري ” محمد إمام ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له من طفولته والتي ظهر فيها برفقة والدته وذلك احتفالا بعيد ميلادها .

وعبر محمد إمام في تعليقه على الصورة عن حبه الشديد لوالدته وعن إنها دائما هي المشجع الأول له في كل شئ .

فكتب قائلا : ” أمي .. أول حب .. أول فرحة .. أول أمان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة .. و السبب في أي حاجة حلوة .. هي الحياة نفسها ” .

وتابع : ” كلام الدنيا مش هيديها حقها و بوستات العالم مش هتعبر عن حبي ليها .. عيد ميلادها كان إمبارح و جمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة اشكرهم كلهم جدا فقلت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة .. يلا دلعوها بقى ” .