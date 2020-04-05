شاهد.. محمد التاجي يهاجم حياة الفهد: “المصريين اسيادكم” ثم يعتذر!

رد الممثل المصري محمد التاجي على التصريحات الاخيرة للممثلة الكويتية حياة الفهد حول الوافدين.

وقال محمد التاجي، في فيديو نشره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، موجها كلامه لحياة الفهد: “انت وصلتي لحاجة وثمانين او سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك”.

وتابع التاجي: “عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكم كنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم اجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا انت اساسا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟”.

واضاف “قوليلي من فيكم عنده خبرة؟ حتى لو كانوا الاعمال اللي بيعلوها بسيطة كعمال البناء او حتى الخدم لو دول مشيو انتوا حتعملوا ايه؟ انتوا بتعرفوا تمسحوا تحتيكم؟”.

غير ان التاجي، عاد ونشر بعدها فيديو اعتذار قال فيه: “انا بناءا على اتصال بيني وبين اشرف زكي نقيبنا هو طلب مني اني اشيل الفيديو اللي نزلته بالنسبة لحياة الفهد” واضاف “انا يمكن الحماسة خدتني شوية فأنا ما كنتش أقصد نهائي كل شعب الكويت وانا اعتذر لأي حد من الاخوة الكوايتة لو كان خد الكلام ده على نفسه”.