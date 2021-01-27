ظهر المذيع الكويتي محمد المؤمن لأول مرة بعد إعلانه عن اعتناق الديانة المسيحية قبل أيام قليلة بحالة غريبة عبر فيديو نشره عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا محمد المؤمن في حالة غير طبيعية منزعجا وغاضبا مطالبا الصمت من الجميع بسبب كثرة حديثهم في موضوع ارتداده عن الاسلام،

وقال محمد المؤمن: “كلمة واحدة سوف ترون أثرها في كل الأخبار” ثم قام بترديد “بس تعبتونا بس وخر”.

ولاحظ متابعون أن محمد المؤمن، ظهر بشكل غير طبيعي حيث كان يمسك رأسه وكأنه يعاني من “صداع”، أو من شيء ما. وأضافوا أن ملامح وجهه بدت شاحبة على عكس السابق، متسائلين عن الظروف التي مرّ بها والتي جعلته يصبح بهذا الحال.

من الاخبار التي صدمتني جداً خبر تنصر المذيع الخلوق #محمد_المؤمن



رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا pic.twitter.com/V5dv2E7096 — كـــويتيــه أصيــــلــه (@KUWTIYA) January 24, 2021

وكان محمد المؤمن قد ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو مرتديا الصليب، ومرفقا الفيديو بعبارة: “تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت”، بينما ردد في المقطع مصطلح الثالوث “باسم الأب والابن وروح القدس”، مضيفا عبارة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.