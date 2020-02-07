الصفحة الرئيسية فن شاهد.. محمد امام مازحا: “كورونا ولا ايه؟!”

شاهد.. محمد امام مازحا: “كورونا ولا ايه؟!”

بواسطة -
0 19
محمد امام

محمد امام

مازح الممثل المصري محمد امام احد الاعلاميين في خلال مؤتمر صحفي عن فيلمه الجديد لص بغداد.

ويظهر محمد امام، في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام، وهو يطلب كوبا من الماء ثم يقول لاحد الاعلاميين “هات اللي في ايدك” ليرد عليه “لا انا عيان” وهنا قال محمد امام “كورونا ولا ايه” ما اثار ضحك المتواجدين.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.