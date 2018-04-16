شاهد.. محمد رحيم يمزج أغنية إليسا “فاكر” باللهجة الليبية ويعيد توزيعها

أصدر الفنان والملحن المصري ​محمد رحيم​، أغنيته الجديدة بعنوان “تسأل عليا ليه” جمع فيها بين اللهجتين المصرية والليبية.



وما كان لافتاً في الأغنية، هي إعادة إستخدام رحيم للّحن الذي قدمه للفنانة اللبنانية ​إليسا​ في أغنيتها “فاكر” إضافةً إلى إعادة إستخدامه لكلمات الأغنية باللهجة المصرية والتي كانت من كتابة الشاعر أحمد مرزوق مضيفاً عليها كلمات باللهجة الليبية.

ومن ناحية أخرى، يستعد رحيم لطرح ألبومه الأول بعد سلسلة من الأغنيات المنفردة الناجحة، إضافة إلى إنتهائه من وضع اللمسات الأخيرة على أغنيات فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف.