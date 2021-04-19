حل الفنان المصري محمد رشاد ضيفا على حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجرئية” الذي تقدمه المخرجة ايناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس” للرد على الحلقة التي ظهرت فيها طليقته الاعلامية مي حلمي.

وفي البداية، ارتبك محمد رشاد عند عرض صورة مي حلمي وبعد لحظة تفكير قال “انا مش شايفها عدو ومش شايفها دلوقت حبيب وهي مصممة تحط نفسها قدامي في حتة العدو بس أنا مش شايفها كده انا شايفها انسانة ما فيش ما بينين وبينها نصيب فخلاص ربنا يكرمها ويرزقها بالخير كله”.

وقال محمد رشاد، أن صفات طليقته مي حلمي الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: “بعد كلبش الزواج ظهرت صفاتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخذتني سلم في حياتها”.

وأضاف محمد رشاد “، أنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة، متابعا: “لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقت مي حلمي واتجوزت التانية”، كما أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته.

وتابع: “طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي، ومي بتعرف تعيط وضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزهم في البيت وضربتها مرة واحدة”.

وعن اجهاضها، قال محمد رشاد: “انا كنت بتمنى ان يبقى عندي اولاد” وعن السبب قال “ما قالتش انها كانت بتعمل عملية شفط تقريبا عشان كده الاولاد نزلوا”.