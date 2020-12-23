بعد عودته إلى القاهرة لفترة وجيزة، سافر الفنان محمد رمضان مرة أخرى إلى دبيّ التي يبدو وكأنه يقضي فيها معظم وقته هذه الفترة، حيث نشر مقطع فيديو وهو يصعد إلى طائرته الخاصة مع زوجته، وكشف أنه في طريقه لطرح أغنية جديدة بعنوان “يلا بينا”.

وقد أقامت علامة العطور الشهيرة عبد الصمد القرشي، مساء امس، حفل عشاء على شرف محمد رمضان حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو يظهر فيها رمضان وهو يجرب بعض العطور.

من ناحية أخرى، أكد رمضان أن أزمته الحالية مع نقابة السينمائيين في مصر قد انتهت، وأنه سيستكمل تصوير مسلسله “موسى” المقرر عرضه في مارثون الدراما الرمضاني 2021.