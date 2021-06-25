كشف الفنان المصري محمد رمضان عن قيامه بزيارة قصر الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم بمدينة دبي وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة ثم شكراً مدينتي المفضلة دبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم”.

يذكر ان محمد رمضان كان قد حصل على الاقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدةالعام الماضي يث نشر عبر حسابه على “انستجرام” التأشيرة، وكتب: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي”.