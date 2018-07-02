شاهد.. محمد رمضان يرد على اتهامه بتقليد جاستين تيمبرليك بأغنيته الجديدة “Number 1”

ردّ الممثل المصري ​محمد رمضان​ على الإنتقادات التي طالت أغنيته الجديدة Number one،بعد طرحها عبر موقع يوتيوب محققةً نجاحًا كبيراً ونسبة مشاهدة عالية.

وصرّح رمضان أثناء مشاركته في برنامج “مساء” مع أسامة كمال عن عدم معرفته بتشابه كليب الأغنية بأغنية “Supplies” للنجم العالمي ​جاستن تمبرليك​، وإنّ الفكرة كانت من تصميم المخرج ​حسام الحسيني​.

يذكر أن الإنتقادات مازالت تطال محمد عبر مواقع التواصل الإجتماعي خصوصاَ بعد تصريحاته التي تدلّ على أنّه الرقم واحد في العالم العربي ولا أحد ينافسه واعتبر البعض أنه يمرّ في مرحلة من الغرور بسبب الشهرة التي حققها في مسلسل “نسر الصعيد”.