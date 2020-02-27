شاهد.. محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بهذا الفيديو!

رد الفنان المصري محمد رمضان بطريقته الخاصة على ما قاله الملحن عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن” على قناة “العربية – الحدث”.

فقد نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام للقطات من حفلاته في مصر والمغرب والسعودية، مع صوت مصطفى من المداخلة والمقطع الذي يتحدث فيه ان عدد الجمهور في حفلات محمد رمضان لا يتعدى الثلاثة الاف.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “المداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي لكن على فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي و الرياض و مراكش بس 😁☝🏽”.