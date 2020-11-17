شارك الفنان ” محمد رمضان ” في حفل مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم يوم أمس الإثنين في القاهرة قادما من دبي على متن طائرة خاصة .

وذلك من أجل إستلام جائزته كأفضل ممثل عربي عن مسلسله ” البرنس ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

ولكن الغريب في الأمر أنه عند صعود محمد رمضان على خشبة المسرح لاستلام جائزته أكد على أنه من غير المقبول أن يستلم جائزة أحسن ممثل والممثل الكبير ” عادل إمام ” كان له مسلسل أيضا في نفس الموسم وهو مسلسل ” فالنتينو ” .

ووفقا لموقع ” الفن ” قام محمد رمضان بإهداء الزعيم عادل إمام السعفة الذهبية في مبادرة وصفها في كلمة أنها نابعة من القلب تجاه نجم كبير .