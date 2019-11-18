شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء رحلته الى “موسم الرياض”

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد من داخل الطائرة أثناء رحلته الى السعودية لاحياء حفل في موسم الرياض.

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وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرقص علي أنغام أغنيته “نمبر وان”، وعلق قائلا: “إحساس مختلف الرقص فوق السحاب سماعات الطيارة أقوى من سماعات بيتي.. فى طريقى إلى أقوى حفلة فى الرياض ثقة فى الله نجاح السعودية”.

يذكر ان محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائى الخميس المقبل الموافق 21 من الشهر الجارى، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.