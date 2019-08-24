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شاهد.. محمد رمضان يسجد شكرا لله على المسرح!

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محمد رمضان يسجد شكرا لله

محمد رمضان يسجد شكرا لله

أحيا الفنان محمد رمضان، امس السبت، حفلا غنائيا استعراضيا في الساحل الشمالي في مصر.

وقد عبر محمد رمضان عن سعادته بنجاح الحفل وبالحضور الجماهيري فقام بالسجود شكرا على المسرح وسط تفاعل كبير من جمهوره.

وقد تداول ناشطون مقطع فيديو لمحمد رمضان ظهر فيه وهو يقول: “انتوا نعمة عظيمة والله لازم اسجد لربنا شكر” ليقوم بعدها بالسجود لبضعة ثوان.

وعلى مدار الحفل قدم محمد رمضان استعراضات غنائية علي أغاني مثل “مافيا” ،”الملك”، و”انساي”، و”جيشنا صعب”، و”هتولع”، و”كازانوفا”، و”سلطان”، و”فيروس”، و”زلزال”، و”مسا”، و”اقوى كارت”، و”اللهو الخفي”، و”بوم” وغيرها.

ظهر محمد رمضان بالعديد من الإطلالات تنوعت بين البذلة الرسمية تشبه تلك التي ظهر بها في كليب “مافيا” وبين قميص لامع وبالطبع لم يستغني رمضان عن إطلالته العارية.

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