تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال توجهه لاستلام إحدى الجوائز في دبي وذلك أثناء سيره على مسرح مهرجان الضيافة متوجها لاستلام جائزته.

فقد سقط محمد رمضان على الأرض بشكل مفاجىء بعدما انزلقت قدماه، وطارتا في الهواء قبل أن يقف مجددا ويسير بخطوات بطيئة تجنبا لتكرار السقوط.

وقد نشر رمضان مقطع فيديو يرصد لحظة سقوطه، عبر حسابه على انستغرام، معلقا: “ما يوقع الا الشاطر”.

كما نشر المغني السوري عبد الكريم حمدان مقطع فيديو من سقوط رمضان وكتب:” سلامة قلبك النجم #محمد_رمضان من اصعب اللحظات اللي ممكن حدا يتعرضلها بس كعادتك القوية وقفت و كفيت الحفل بكل طاقتك الحلوة اللي معودنا عليها دائمآ يا #اسطورة”.

وقد اثارت الفيديوهات المتداولة لسقوط محمد رمضان عبر مواقع التواصل تفاعلا واسعا وسط مئات التعليقات، وتلقى حالة من التعاطف بين المتابعين، وتمنوا ألا يكون قد أصيب بعد اختلال توازنه.

وقال رمضان خلال تسلمه الجائرة: “أشكر مهرجان الضيافة ودولة الإمارات الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على احتضانهم كل جنسيات العالم وليس فقط أشقاءهم العرب”.

وأضاف “بشكر جمهوري الكبير إللي (الذي) بسببه كل حاجة حلوة حصلت لي، اللي بسببه بتحسد وبقع وأنا ماشي كدا، بشكرهم جدا ويارب أكون عند حسن ظنهم، وثقة في الله دايما نجاح”.