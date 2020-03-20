شاهد.. محمد رمضان يعلن تبرعه بـ 2 مليون جنيه لمقاومة كورونا

أعلن الفنان المصري محمد رمضان تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس الكورونا المستجد.

تبرع محمد رمضان جاء ضمن التحدي الذي أطلقه اللاعب سعد سمير، مدافع فريق الأهلى، والذي يتضمن اعلان كل شخص عن عدد الأسر التي من المقرر أن يتكفل بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إعلانه عن أسماء بعض الأشخاص الآخرين للمشاركة في التحدي.

اللهم اشفي كل مريض وتقبل صالح الأعمال ♥️🇪🇬 Posted by Mohamed Ramadan on Thursday, March 19, 2020

نشر رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك، مقطع فيديو أكد من خلاله قبوله لتحدي شيكابالا، الذي كان قد تكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر.

وأوضح أنه سيشارك في التحدي، من خلال تبرعه لوزارة الصحة المصرية بمبلغ 2 مليون جنيه، ليساعدها على مقاومة فيروس كورونا.

كما أشار إلى أنه سيتحدى كلاً من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورمضان صبحي، والمهندس أحمد بهجت، وتامر مرسي.