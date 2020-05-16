شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد له وهو يغني أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كورونا فيروس” مع ابنته، أثناء قيادة السيارة.

ونشر “محمد رمضان” مقطع الفيديو الذى ظهر فيه وهو يقود سيارته، وابنته فى الخلف وهما يغنيان أغنيته الجديدة “كورونا فيروس”.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتى “كورونا كورونا فيروس مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير في الجو، بعون الله هنلاقي الحل، خايفين عليكو من الى بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللى جنبك، متخليش العشم قاتلك”.