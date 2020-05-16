حل اللاعب المعتزل “محمد زيدان” ضيفاً على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة ايناس الدغيدي على شاشة القاهرة والناس.

وتحدث محمد زيدان، خلال الحلقة، عن تفاصيل علاقته ومن ثم انفصاله عن عن الممثلة المصرية “مي عز الدين” بعد خطوبة دامت لـ حوالي الأربعة أشهر.

وقال محمد زيدان أن “إنهاء العلاقة كان بسب إختلاف الأراء وظروف الشغل حيث كان هو مقيماً في ألمانيا وعمل مي أغلبه في مصر”.

كما نفى محمد زيدان ان يكون ارتباطه بـ مي عز الدين محاولة منه لنسيان زوجته الاولى الدنماركية قائلا انه كان منفصلا عن زوجته الاولى عند ارتباطه بمي واكد انه ما زال على علاقة صداقة بها حتى الان.

من ناحية اخرى،نفى محمد زيدان ان يكون قد أهدى سيارتين لفنانة لبنانية شهيرة، كما قال شيخ الحارة، لكنه عاد وقال ان فنانة لبنانية كانت شريكته في علاقة عمل.