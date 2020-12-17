تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمد فؤاد ” في أحدث ظهور له أثناء تواجده بأحد المطاعم .

وظهر محمد فؤاد في الفيديو وهو جالسا أمام طاولة الطعام ويتلقى التحية من أحد المتواجدين بالمكان فيما بدا عليه اكتسابه الكثير من الوزن الزائد .

وهو الأمر الذي أثار انتباه المتابعين فجاءت التعليقات مثل : ” متغير كثير الله يشفيه ويعطيه الصحة أحب كل أغانيه ” و ” ليه هيك نصحان الأكل مش رح يهرب منك ” و ” حرام أهمل نفسه لهذه الدرجة السيئة ” .

https://www.instagram.com/p/CI3stHuAyBk/?utm_source=ig_embed