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شاهد .. محمد هنيدي لفنان مصري شهير : ” لما بقعد معاه بتزيد همومي أكتر “

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نشر الفنان ” محمد هنيدي ” عبر حسابيه على تطبيق ” تيك توك ” وموقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يهنئ من خلاله الفنان ” أحمد السقا ” بعيد ميلاده .

ظهر محمد هنيدي في مقطع الفيديو وهو جالسا بجوار أحمد السقا ويوجه حديثه للجمهور قائلا : ” يا جماعة عايزين كلنا نقول لأحمد السقا كل سنة وهو طيب ويارب يديله طولة العمر والصحة والنجاح ” .

وتابع : ” وأنا عايز اقولكو حاجة بقى شهادة للتاريخ .. والله العظيم مهما كان جوايا هموم مجرد ما اقعد مع السقا بتزيد همومي أكتر ” .

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مهما كان جوايا هموم اول مابشوف السقا مع السقا على تيك توك

A post shared by Mohamed Henedy (@henedythereal) on

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