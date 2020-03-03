شاهد .. محمد هنيدي لفنان مصري شهير : ” لما بقعد معاه بتزيد همومي أكتر “

نشر الفنان ” محمد هنيدي ” عبر حسابيه على تطبيق ” تيك توك ” وموقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يهنئ من خلاله الفنان ” أحمد السقا ” بعيد ميلاده .

ظهر محمد هنيدي في مقطع الفيديو وهو جالسا بجوار أحمد السقا ويوجه حديثه للجمهور قائلا : ” يا جماعة عايزين كلنا نقول لأحمد السقا كل سنة وهو طيب ويارب يديله طولة العمر والصحة والنجاح ” .

وتابع : ” وأنا عايز اقولكو حاجة بقى شهادة للتاريخ .. والله العظيم مهما كان جوايا هموم مجرد ما اقعد مع السقا بتزيد همومي أكتر ” .