شاهد .. محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده ال 55

احتفل الفنان المصري ” محمد هنيدي ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مجموعة من الصور له احتفالا منه بعيد ميلاده ال 55 .

وكتب في تعليقه عليها : ” أكيد يعني الحلاوة دي عمرها ما تكمل 55 .. ده دقني لسة منبتة إمبارح ” .

كما حرص على توجيه الشكر لكل من قام بتهنئته بعيد ميلاده على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

فكتب قائلا : ” شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي .. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز ” .