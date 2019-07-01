شاهد .. محمد هنيدي يحقق حلم طفل سعودي

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الصور ومقطع فيديو لتوثيق مقابلة طفل سعودي بالنجم المصري محمد هنيدي .

حيث حرص تركي آل الشيخ على تحقيق حلم الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بلقاء محمد هنيدي فور وصوله للمملكة .

شرفتني ياحبيبي 🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/hPw2NlWcU9 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 30, 2019

وأعرب الطفل عن سعادته البالغة خلال مقطع الفيديو بلقاء تركي آل الشيخ ومحمد هنيدي واستعرض لهم ألبوما لصور قام بجمعها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإضافة إلى مجموعة من الرسومات الفنية الخاصة به .

ووصل الفنان محمد هنيدي إلى المملكة لعرض مسرحيته ” 3 أيام في الساحل ” بمدينة جدة والمقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل ضمن فعاليات موسم جدة .

والمسرحية من بطولة محمد هنيدي وأحمد فتحي وندى موسى ومها أبوعوف وبيومي فؤاد .. ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج مجدي الهواري .