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شاهد .. محمد هنيدي يحقق حلم طفل سعودي

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نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الصور ومقطع فيديو لتوثيق مقابلة طفل سعودي بالنجم المصري محمد هنيدي .

حيث حرص تركي آل الشيخ على تحقيق حلم الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بلقاء محمد هنيدي فور وصوله للمملكة .

وأعرب الطفل عن سعادته البالغة خلال مقطع الفيديو بلقاء تركي آل الشيخ ومحمد هنيدي واستعرض لهم ألبوما لصور قام بجمعها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإضافة إلى مجموعة من الرسومات الفنية الخاصة به .

ووصل الفنان محمد هنيدي إلى المملكة لعرض مسرحيته ” 3 أيام في الساحل ” بمدينة جدة والمقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل ضمن فعاليات موسم جدة .

والمسرحية من بطولة محمد هنيدي وأحمد فتحي وندى موسى ومها أبوعوف وبيومي فؤاد .. ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج مجدي الهواري .

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