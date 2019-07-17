شاهد .. محمود العسيلي يحرج معجبا : ” معاك واسطة عشان تتصور معايا “

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي للفنان المصري ” محمود العسيلي ” أثناء إحدى حفلاته .

حيث ظهر العسيلي بالفيديو وهو يحرج شابا من الحضور طلب منه التقاط صورة تذكارية معه .

ليأتي رد العسيلي عليه قائلا : ” حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامد جدا مثلا .. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني .. لو اتصورت مع حضرتك لازم اتصور مع كل الناس دي ” .

مما أثار غضب الكثير من الجمهور منه وتلقى عددا من الانتقادات متهمين إياه بالتكبر على جمهوره وأن هذا الجمهور هو السبب في شهرته .

وشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” و” تويتر” حملة هجوم قوية ضد المطرب محمود العسيلي بسبب تصرفه الغير لائق والطريقة الحادة في حديثه مع الشاب وأن رده كان من الممكن أن يكون بطريقة أفضل لتوصيل فكرته .