شاهد .. محمود العسيلي يطرح ” جنة تكفينا “

طرح الفنان المصري ” محمود العسيلي ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” أغنيته الجديدة ” جنة تكفينا ” والتي قدمها بطريقة الفيديو كليب .

الأغنية من كلمات يمنى العسيلي وألحان محمود العسيلي ومن توزيع الموزع أمير هداية .

ونشر محمود العسيلي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تحمل الإعلان عن الأغنية على قناة اليوتيوب .

وكتب في تعليقه عليها : ” خليكوا في البيت و فيتامين سي كتير واسمعوا وانبسطو .. جنة تكفينا أغنية على نار هادية ” .