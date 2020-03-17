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شاهد .. محمود العسيلي يطرح ” جنة تكفينا “

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طرح الفنان المصري ” محمود العسيلي ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” أغنيته الجديدة ” جنة تكفينا ” والتي قدمها بطريقة الفيديو كليب .

الأغنية من كلمات يمنى العسيلي وألحان محمود العسيلي ومن توزيع الموزع أمير هداية .

ونشر محمود العسيلي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تحمل الإعلان عن الأغنية على قناة اليوتيوب .

وكتب في تعليقه عليها : ” خليكوا في البيت و فيتامين سي كتير واسمعوا وانبسطو .. جنة تكفينا أغنية على نار هادية ” .

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خليكوا في البيت و فيتامين سي كتير و اسمعوا و انبسطوا ❤ #جنة_تكفينا أغنية على نار هادية .. اسمعوها من اللينك في البايو 👆🏼 Lyrics by @yomnae Music by @amirhedayah Directed by @ihodroj DOP @amir__ra Executive producer @amiraelsharkawi Mix and master @khaledsanadd

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