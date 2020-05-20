وقع الفنان المصري محيي اسماعيل ضحية حلقة اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على شاشة قنوات mbc.

وقد اثارت هذه الحلقة الجدل وتعاطف الجمهور مع محيي اسماعيل خاصة بسبب عدم مراعاة رامز جلال لعمر الفنان الذي يتجاوز 73 عاما.

وكان لافتا قيام فريق عمل البرنامج قام بعمل مونتاج للفخ الأخير و اكتفوا ببث لحظة سقوطه في بركة الماء من دون أن يظهروا باقي التفاصيل مما أثار التساؤل حول ما حدث بعدها.

وقد ظهر محيي اسماعيل بعد وقوعه في الماء واقفا امام رامز جلال وهو يعاتبه ويشتمه قائلا: “انا القيصر انت غرقتني” قبل ان يقوم بصفعه.