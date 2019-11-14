شاهد .. مدحت صالح يطرح أغنية ” عايش وحدك ” إهداءا للراحل هيثم أحمد زكي

نشر الفنان المصري ” مدحت صالح ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” مقطع من أغنيته الجديدة ” عايش وحدك ” والتي قدمها كإهداء للفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” .

تضمن مقطع الأغنية صورا للفنان الراحل من مراحل عمره المختلفة وصورا لوالديه الفنانين الراحلين : أحمد زكي وهالة فؤاد .. كما تم إدماج جزء من حوار لهيثم أحمد زكي في اللقاء التليفزيوني الذي جمعه بالإعلامي ” عمرو الليثي ” وكان يتحدث به عن شعوره بالوحدة .

أغنية ” عايش وحدك ” من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد .. وهي من ألبوم الفنان مدحت صالح الجديد ” بنت القلب ” .

ومن ناحية أخرى تقرر تأجيل حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى ليقام يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجارى بدلا من يوم الأحد 17 نوفمبر .. وذلك بناء على رغبة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التى طلبت حضور التأبين بقصر السينما .