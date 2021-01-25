تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للموديل والناشطة اللبنانية الدكتورة يمنى والمعروفة باسم “د. يومي ” طالبت فيها معجبيها الذين احتشدوا في مطار الرياض لاستقبالها بالعودة الى بيوتهم.

وظهرت مديرة اعمال الدكتورة يومي في فيديو بثته عبر حسابها على “سناب شات” قالت فيه “بعرف انتوا اديه بتحبوها ليومي وكلكم ناطرينها بس بليز عن جد وحياة الله بتعملولنا مشكلة”.

وتابعت “يعني بدكم يومي ما تروح على الرياض اذا بدكم هيك خليكم هونيك بالمطار عملوا معروف اذا بتريدوا ارجعوا على بيوتكم وان شاء الله ان سأخصص يومين ورا بعض كل يوم من شوف شوية من العالم لأن كثير عم يصير تجمعات”.

وقد اثار المقطع سخرية عدد كبير من الناشطين الذين اتهموها بالكذب بهدف الدعاية حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “بلا كذب اصلا ممنوع احد يدخل داخل الصاله الا اذا كان مسافر ومافي اي استقبال من بدايه كورونا ياشيخه ارحمينا محد درا عنك” و “ارجعي ع دبي باللي مايحفظك لا انتي ولا يومي معك” و “مع نفسها اهل الرياض متحظنين الدفايات والحطب من البرد ”.

فيما اثار احد المعلقين الجدل بعد تساؤله عن الاستقبال الذي ستخظى به الناشطة السعودية هند القحطاني في حال قررت العودة الى المملكة حيث كتب “قاعده اتخيل لو هند القحطاني بترجع لسعوديه كيف بيكون الاستقبال نفس م يستقبلون الاجنبيه والا لا مع انهم نفس المحتوى”.

وكانت يومي قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو اعلنت فيه عن سفرها الى السعودية يوم الاحد قائلة “انا عندي تصوير لشي كثير حلو حتحبوا وسيكون لمدة اربعة ايام”.