اجتاحت الراقصة البرازيلية لورديانة امس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص على مهرجان “اخواتي”.

وتعليقا على هذا الموضوع, كشف طارق عبد المحسن مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانة، أن الفيديو المتداول تم تصويره بصالون تجميل مالكه برازيلي حيث قامت بتصفيف شعرها هناك ثم رقصت على سبيل المرح فصورها أصدقائها ونشروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد مدير أعمال لورديانا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، إنها تختلف عن الراقصة جوهرة حينما انتشر مقطع فيديو لها في إحدى المقاهي بمنطقة الحسين بشكل كبير وبالتالي أصبحت مشهورة، مضيفا «جوهرة اتشهرت بعد ما حصل عليها مشكلة مشيرا الى انها بتعشق فيفي عبده وسامية جمال.